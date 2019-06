Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Blumenkästen beschädigt

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 21.06.19, 18:00 Uhr bis zum Samstag, den 22.06.19, 11:00 Uhr wurden im Bereich Festwiesenstraße insgesamt 6 Blumenkästen beschädigt. Die bepflanzten Blumenkästen, welche an einer Brücke befestigt waren, wurden aus ihrer Halterung gerissen und von der Brücke in den Kohlbach geworden. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefon-nummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Email an pwschoenenberg-kübelberg@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell