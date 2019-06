Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 10-Jähriger bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Samstagabend fuhr ein 10-jähriger Junge in der Kaiserstraße mit seinem Fahrrad vom Bürgersteig auf die Straße und wurde dort von einem PKW erfasst. Glücklicherweise erlitt er nur leichtere Prellungen und Schürfwunden, so dass die Mutter mit ihm selbständig das Krankenhaus aufsuchen wollte. Nachdenklich macht, dass der Junge zum Unfallzeitpunkt ein Handy in der Hosentasche und einen Ohrstöpsel im Ohr hatte. Sehen und Hören sind die wichtigsten Wahrnehmungssinne im Straßenverkehr. Kopfhörer sind nur dann erlaubt, wenn die akustische Wahrnehmung nur ganz unwesentlich beeinträchtigt ist, da wichtige Warnsignale dadurch häufig nicht wahrgenommen werden; das gilt für Kinder umso mehr.

