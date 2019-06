Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Waldmohr (ots)

Am Samstag den 22.06.2019 wurde gegen 15:35 Uhr in der Badstraße in Waldmohr ein 57-jähriger Motorrollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle musste erhoben werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich deutliche Anzeichen bezüglich einer Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zu Beweiszwecken erfolgte eine Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell