Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tanken mit Hindernissen

Kaiserslautern (ots)

Ein 26-jähriger Fahrzeugführer wollte am Freitagabend an einer Tankstelle in Kaiserslautern sein Fahrzeug betanken. Nach dem Öffnen des Tankverschlusses steckte er den Tankrüssel hinein. Aus bisher nicht geklärten Gründen setzte er sich dann aber wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg. Durch das Herausrutschen des Tankrüssels ergossen sich über 130 Liter Kraftstoff auf das Tankstellengelände. Der Halter des Fahrzeuges wurde im Verlauf der Ermittlungen festgestellt und kehrte dann mit dem Verursacher zurück zum Unglücksort. Dort einigten sie sich mit dem Tankstellenpächter über die anstehende Schadensregulierung. Ob er den weggelaufenen Kraftstoff vor Ort direkt bezahlen musste ist nicht bekannt.

