Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Randalierer

Wolfstein (ots)

38 Jahre alter Mann schlägt Frau und verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Randalierer in Wolfstein gerufen. Vorm Anwesen der Anruferin konnte der Mann angetroffen werden. Er war erheblich alkoholisiert und hatte seiner Bekannten ins Gesicht geschlagen. Auch hatte er die Umrandung an der Haustür beschädigt. Die Beamten mussten in mit auf die Dienststelle nehmen, da er sich nicht beruhigte und weitere Straftaten zu befürchten waren. Auf der Fahrt zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten mit unflätigen Ausdrücken, wobei er mit einer Bodycam gefilmt wurde. Gegen den Mann wird nun wegen mehrerer Delikte eine Anzeige erstattet.

