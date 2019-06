Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Glan-Münchweiler (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 19.06.2019 gegen 14:15 Uhr kam es in der Homburger Straße in Höhe des Netto-Marktes in Glan-Münchweiler zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Hierbei kam ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der entgegenkommenden 53-jährigen Fahrzeugführerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 53-jährige verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-EUR.

