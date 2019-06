Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autofahrer unter Einfluss von Drogen

Kusel (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 18.06.19, gegen 13:00 Uhr stellten Beamte während einer Verkehrskontrolle in Kusel in der Industriestraße bei einem 26-jährigen Autofahrer deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfah-ren gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell