Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 18.06.19, zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr ereignete sich in Waldmohr in der Rauhausstraße eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen, am rechten Fahrbahnrand abgestellten, PKW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursa-cher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Sachdienstliche Hinweise nimmt die PI Kusel unter 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Email an pwschoenenberg-kübelberg@polizei.rlp.de entgegen.

