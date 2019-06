Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend fuhr ein 58 jähriger Motorradfahrer (mit Beiwagen) von Sippersfeld nach Neuhemsbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der schwerverletzte Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

