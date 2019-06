Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt

Kusel (ots)

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr ein Fahrzeugführer auf der B420 in Richtung Kusel gemeldet, welcher Schlangenlinien fahren würde. Durch eine Polizeistreife konnte der 62-jährige Verkehrsteilnehmer in der Trierer Straße in Kusel kontrolliert werden. Der Fahrer war sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 62-jährigen einen Wert von 1,43 Promille. Es wurde daraufhin eine Blutprobe bei dem Fahrer entnommen. Gegen den 62-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

