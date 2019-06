Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht

Kusel (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05:45 Uhr wird ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Kusel mitgeteilt. Ein Fahrzeug würde auf dem Dach liegen und die Insassen seien im Moment von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Durch eine Streife konnten die Insassen festgestellt und vorläufig in Gewahrsam genommen werden. Der 21-jährige und 24-jährige Insasse waren sichtlich alkoholisiert. Beide machten widersprüchliche angaben zur Fahrereigenschaft, weshalb diesen eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führer des Fahrzeuges verlor vermutlich infolge der nicht angepassten Geschwindigkeit und infolge Alkoholeinflusses die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit zwei neben der Fahrbahn befindlichen Straßenpoller und überschlug sich anschließend. Beide Personen blieben unverletzt. Im Fahrzeug wurde im späteren Verlauf noch ein Gullideckel, sowie eine Sitzbank festgestellt, welche die Insassen zuvor offensichtlich unberechtigter Weise an sich genommen haben. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000,-EUR geschätzt. Gegen Beide Beschuldigte wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel

POLIZEIPRÄSIDIUM Westpfalz

Trierer Straße 68

66869 Kusel

Telefon 06381 919-0

Telefax 06381 919-100

pikusel@polizei.rlp.de (funktionales Postfach)





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell