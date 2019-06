Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Scheibe an Kirche eingeworfen

Korbach (ots)

Am Freitagabend zwischen 18.00 und 22.00 Uhr schlug ein unbekannter Täter mindestens sieben Scheiben der evangelischen Kirche in der Kasseler Straße in Volkmarsen ein. Der Sachschaden beträgt über 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

