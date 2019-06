Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen- Unbekannter stiehlt Pflanzkübel und Gartentisch aus Gärten in der Altstadt

Korbach (ots)

Gleich zweimal war ein Dieb in einem Vorgarten eines Hauses in der Kornstraße aktiv, einmal in der Ranzenstraße:

In der Nacht von Samstag, 25. Mai, auf Sonntag, 26.Mai und in der Nacht zu letztem Samstag stahl er jeweils einen bepflanzten Blumenkübel aus Rattan in der Größe von ca. 80x40x40 cm aus dem Vorgarten des Hauses in der Kornstraße.

Ebenfalls in der Nacht zu letztem Samstag entwendete der vermutlich selbe Täter aus einem Garten in der Ranzenstraße einen Gartentisch aus dunklem Rattan-Geflecht.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell