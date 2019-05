Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Lager eines Lebensmittelmarktes scheitert

Korbach (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte in einen Lagerraum eines Lebensmittelmarktes in der Geismarer Straße in Frankenberg einzubrechen. Er scheiterte jedoch bei seinen Hebelversuchen an der massiven Eingangstür. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, gegen 01:00 Uhr.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Lebensmittelmarktes gesehen?

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

