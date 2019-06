Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Streit unter Hausbewohnern mit Messern ausgetragen

Korbach (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21.50 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus Hinter der Mauer in Bad Wildungen.

Die beiden 30 und 24 Jahre alten Hausbewohner trafen im Treppenflur aufeinander. Sie gerieten in Streit, wahrscheinlich ging es um Geld. Der zunächst verbale Streit entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten Messer benutzten. Während ein Mann lediglich kleinere Verletzungen erlitt, die ambulant versorgt werden konnten, musste der andere Beteiligte wegen Schnittverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der zunächst unklaren Situation führten die Kriminalpolizei Korbach und die Polizeistation Bad Wildungen noch in der Nacht zu Montag umfangreiche Ermittlungen am Tatort. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt die Ermittlungsgruppe der Polizei Bad Wildungen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

