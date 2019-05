Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 28 Jahre alter Pkw Fahrer aus Osterode wurde am Donnerstag, 23.05.2019, gegen 08.00 Uhr in der Fichtestraße kontrolliert. In seinem Verhalten zeigte er Auffälligkeiten, die darauf hindeuteten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Durchgeführte Tests erhärteten diesen Eindruck, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Osteröder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell