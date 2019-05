Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Mittwoch, 22.05.2019, gegen 20.05 Uhr, kam es in Bodenfelde, Schapenstiel, zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Mann aus Höxter befuhr mit einem Lkw die Straße Salzkotten in Richtung Schapenstiel. Im Kurvenbereich musste er auf Grund eines entgegenkommenden Pkw rangieren. Dabei berührte der Lkw die Mauer eines Hauses. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

