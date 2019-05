Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Northeim (ots)

Northeim, Friedrichsstraße Mittwoch, 22.05.2019, 18:35 Uhr

NORTHEIM -dm- Am Mittwochabend kam es um 18:35 Uhr an der Kreuzung Friedrichsstraße/ Teichstr. zu einem Unfall bei dem eine 48jährige Northeimerin schwer verletzt wurde. Der 77 Jahre alter Northeimer befuhr die Teichstraße aus der Innenstadt komment in Richtung Friedrichsstraße. Beim Queren der Friedrichsstraße übersah er den aus Richtung Göttinger Str. kommenden vorwartsberechtigten Pkw der Northeimerin. Die 48-jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in die Helios Klinik in Northeim gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw der Northeimerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell