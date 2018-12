POL-PDLU: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Böhl-Iggelheim (ots) - In der Nacht von Freitag, 30.11.18, auf Samstag, 01.12.18, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. In der Madenburgstraße wurde die Scheibe der Fahrertür eines PKW's eingeschlagen. In der Langgasse wurde der Seitenspiegel der Beifahrerseite, vermutlich durch treten, beschädigt. In der Konrad-Adenauer-Straße wurde eine Delle am Fahrzeugdach eines PKW's gemeldet. Die Ermittlungen zu den Beschädigungen dauern an. Zeugen des Vorfalls, die Tathinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

