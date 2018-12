POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Mutterstadt (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 75-jähriger PKW Fahrer die Straße An der Fohlenweide in Fahrtrichtung L524. Als der Fahrer nach links in Richtung Schifferstadt einbiegen wollte, nahm er die Vorfahrt einer 44-jährigen PKW Fahrerin, welche die L524 in Fahrtrichtung B9 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 44-Jährige unter anderem eine Arm- und Oberschenkelfraktur erlitt und zur Behandlung in ein Krankenhaus musste. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung war die Unfallstelle ca. 2 Stunden gesperrt.

