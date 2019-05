Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld - Versuchter Einbruch in KITA

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld - Im Tatzeitraum 17.05. bis 21.05.2019 - und damit möglicherweise zusammenhängend mit anderen Einbrüchen in Harriehausen, Willershausen und Kalefeld - versuchten Unbekannte vergeblich in die Ev. Kindertagesstätte im Birkenweg einzudringen. Der Versuch misslang, jedoch richteten der oder die Täter erheblichen Schaden an insgesamt sechs Türen und einem Fenster an. Zwei erst kürzlich renovierte Türen sind wohl komplett unbrauchbar. Der enstandende Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200

