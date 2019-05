Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Bargeld aus Wohnhaus in Guckheim

Guckheim (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2019, gegen 17:30 Uhr, saß die 81 jährige Geschädigte auf einer Holzbank direkt an der Hauptstraße in Guckheim. Nachbarn bemerkten eine männliche Person, die über eine Wiese in Richtung des Wohnanwesens ging und sich zunächst auch auf eine dort stehende Holzbank setzte. Anschließend stand der Mann auf, stieg über einen 80 cm hohen Holzzaun und betrat durch eine geöffnete Tür das Anwesen. Dort wurde aus einer Geldbörse ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die schon im gehobenen Alter befindlichen Nachbarn informierten die Polizei nicht, konnten jedoch eine Personenbeschreibung abgeben. Männliche Person, jung, schlank, groß, dunkler Teint, verwitterte Gesichtsfarbe. Die Polizei in Westerburg bittet um Hinweise von Zeugen. Hat jemand eine solche Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im vorgenannten Tatzeitraum in Guckheim gesehen?

