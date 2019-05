Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Nassau (ots)

Am heutigen Nachmittag stellte der Geschädigte gegen 14.00 Uhr seinen Pkw, schwarzer 3er BMW Touring, auf einem Parkplatz in dem Parkhaus angrenzend zur Stadtbibliothek Nassau (Mühlpforte) ab. Er parkte sein Fahrzeug hierbei vorwärts in der Erdgeschossebene auf dem zweiten Parkplatz rechtsseitig der Zufahrt ein. Als er gegen 18.00 Uhr wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er einen frischen Schaden an der Beifahrertür seines Fahrzeuges fest. Augenscheinlich hatte sich der Schadensverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Bad Ems bittet um sachdienliche Hinweise.

