Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Motorradunfall mit Schwerverletztem

Nassau (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer befuhr am heutigen Nachmittag die B 260 von Nassau kommend in Fahrtrichtung Singhofen. Im Verlaufe einer unübersichtlichen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Schutzplanke. In Folge dessen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfallgeschehen schwer und wurde ins Bundeswehrzentralkrankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell