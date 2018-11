BPOLI S: Vermisste Kinder im Stuttgarter Hauptbahnhof unterwegs

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (09.11.2018) gegen 21:45 Uhr ein 12-jähriges Mädchen im Stuttgarter Hauptbahnhof angetroffen, welches von einer Jugendeinrichtung im Landkreis Esslingen bereits als vermisst gemeldet war. Aus einer Jugendeinrichtung im Kreis Ludwigsburg abgängig war am Sonntagabend (11.11.2018) ein 15-jähriger Jugendlicher. Den Ausreißer kontrollierten Bundespolizisten gegen 19:30 Uhr ebenfalls im Stuttgarter Hauptbahnhof. Während die Polizeibeamten ihn im Anschluss zurück in die Einrichtung brachten, wurde die 12-Jährige an ein Stuttgarter Jugendeinrichtung übergeben. Wohin die Beiden wollten ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Meriam Kielneker

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell