Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, roter PKW, VW Golf, flüchtig

Alpenrod (ots)

Am 01.05.2019, gegen 01:35 Uhr, kam es in der Mittelstraße in Alpenrod zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der Fußgänger ging in der Mittelstraße in Richtung Hauptstraße. Ein in gleicher Richtung fahrender PKW wollte links an dem Fußgänger vorbei fahren. Dabei fuhr er so dicht an dem Fußgänger vorbei, dass er ihm über den linken Fuß fuhr und den Ellenbogen mit dem Außenspiegel touchierte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursacher soll es sich um einen PKW, VW Golf, in der Farbe rot, gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell