Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Hahnstätten, Ringstraße (ots)

Hahnstätten - Am Dienstag, den 30.04.19 wurde morgens festgestellt, dass in der Ring- und in der Jahnstraße mehrere Wahlplakate mutwillig beschädigt wurden. Die Tatzeit dürfte in der vorangegangenen Nacht liegen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Diez unter der 06432/601-0 zu melden

