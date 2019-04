POL-PDMT: Nachtrag-Schwerer Verkehrsunfall B 414 Hachenburg

Polizeidirektion Montabaur

Zur Unfallzeit befuhr ein 82jähriger PKW-Fahrer die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Müschenbach. Eine 25jährige PKW-Fahrerin befuhr die K 21 aus Richtung Astert kommend und beabsichtigte, auf die B 414 einzubiegen. Hierbei mißachtete diese die Vorfahrt des 82jährigen PKW-Fahrers. Lt. Zeugenangaben hatte der 82jährige PKW-Fahrer versehentlich den rechten Blinker gesetzt, wodurch die 25jährige in Erwartung eines Abbiegemanövers war und daher auf die B 414 einbog. Im Einmündungsbereich der B 414/K 21 kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der PKW des 82jährigen noch in den Gegenverkehr geschleudert, wo es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleintransporter kam. Alle Unfallfahrer erlitten leichte Verletzungen, die Beifahrerin im PKW des 82jährigen erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Siegener Klinik zugeführt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die B 414 3,5 Stunden voll gesperrt.

