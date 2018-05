POL-F: 180501 - 418 Frankfurt-Eschersheim: Taxifahrer von zwei Unbekannten beraubt

Frankfurt (ots) - (ne) Heute Nacht um 04:30 Uhr haben zwei unbekannte Räuber einen Taxifahrer in der Zehnmorgenstraße geschlagen und anschließend seiner Schlüssel beraubt.

Die beiden Männer waren in Hanau in das Taxi gestiegen um nach Frankfurt zu fahren. Hier lotsten sie den 49-jährigen Fahrer in einen Hinterhof und verlangten sein Bargeld. Als dies der 49-Jährige verweigerte kam es zu einer Auseinandersetzung, die sich außerhalb des Taxis fortsetzte.

Hier schlugen die beiden Täter den Mann schließlich zu Boden und entwendeten seine Schlüssel. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Bei der anschließenden Fahndung konnten die geraubten Schlüssel aufgefunden werden.

Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Er konnte die Räuber wie folgt beschreiben:

Täter 1: 20-25 Jahre alt, südländische Erscheinung, blau/weißes Oberteil, schwarze Hose

Täter2: 20.25 Jahre alt, osteuropäische Erscheinung, rot/weißes Oberteil, rote Hose

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 069 - 755 53111 entgegen.

