POL-F: 180501 - 417 Frankfurt-Eschersheim: Brand im Kleintierzuchtverein

Frankfurt (ots) - (ne) Ein Feuer hat gestern Abend um 18:00 Uhr drei Parzellen in einer Kleintierzuchtanlage Im Uhrig beschädigt. Zwei Parzellen brannten komplett, eine dritte wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer kamen 12 Kaninchen ums Leben, Personen wurden jedoch nicht verletzt. Die Anlage gehört zu einem Kleintierzuchtverein.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer durch Funkenflug aus einer benachbarten Gartenparzelle entstanden ein. Hier hatte der Eigentümer tagsüber Holz in einer Tonne verbrannt und gegen Abend das Grundstück verlassen.

Wie es letztendlich zu dem Brand kommen konnte ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell