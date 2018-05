POL-F: 180430 - 414 Frankfurt-Sachsenhausen: Widerstandshandlungen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Sonntag, den 29. April 2018, gegen 04.45 Uhr, kam es zu Widerstandhandlungen gegen einen 27-jährigen Polizeibeamten des 8. Revieres.

Zu dem genannten Zeitpunkt war der Beamte mit anderen Einsatzkräften an der Ecke Elisabethenstraße/Kleine Rittergasse. Dabei fiel den Polizisten eine männliche Person auf, die augenscheinlich eine Passantin belästigte. Daraufhin angesprochen titulierte der Beschuldigte den Beamten als "Schwuchtel", hob seine rechte Hand und führte diese mehrfach in Richtung des Kopfes des 27-Jährigen. Der Beschuldigte, ein 28-jähriger Wohnsitzloser, machte keine Angaben zu seinen Personalien und gab an, keine Ausweispapiere zu besitzen. Schließlich sollte der 28-Jährige fixiert werden, wogegen er sich wehrte und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf es dem Beschuldigen gelang, den Beamten in den sogenannten "Schwitzkasten" zu nehmen und zu würgen. Erst der Einsatz von Pfefferspray unterband die Widerstandshandlungen. Der 27-jährige Beamte erlitt Schürf- und Schnittwunden durch am Boden liegende Glassplitter. Währenddessen hatten sich rund 40 Personen an dieser Stelle eingefunden, welche laut schreiend versuchten, auf die Einsatzkräfte einzuwirken. Erst durch die Anforderung von Verstärkung konnten diese Personen zurückgedrängt werden. Der 28-jährige wurde schließlich festgenommen. Er hat sich wegen Widerstandes gegen einen Vollstreckungsbeamten, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten.

