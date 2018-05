POL-F: 180430 - 415 Frankfurt-Rödelheim: Raub auf Spielothek

Frankfurt (ots) - (fue) Rund 990 EUR Bargeld erbeuteten zwei bislang unbekannte Räuber am Sonntag, den 29. April 2018, gegen 22.55 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt betraten sie eine Spielhalle in der Burgfriendenstraße und bedrohten den dort anwesenden 73-jährigen Angestellten mit einer Pistole. Die maskierten Täter forderten die Herausgabe des Bargeldes und flohen mit dem eingangs erwähnten Betrag in unbekannter Richtung. Verletzt wurde bei dem Raub niemand.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Schlank mit athletischer Figur, sportlich gekleidet (helle Jogginghose und Pulli), maskiert mit einer Stoffmaske.

2. Täter: Etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Sehr muskulöses und durchtrainiertes Äußeres, sportliche Kleidung, maskiert mit Stoffmaske. Sprach akzentfreies Deutsch, führte eine Pistole mit sich.

