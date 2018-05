POL-F: 180430 - 416 Frankfurt-Gallus: Graffiti-Sprayer festgenommen

Frankfurt (ots) - (em) Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei gestern (29. April 2018) einen 36-jährigen Graffiti-Sprayer vorläufig festnehmen. Die Farbe war noch frisch.

Gegen 07.30 Uhr früh morgens konnten Anwohner beobachten, wie der 36-Jährige Graffiti an ein Haus in der Mainzer Landstraße sprühte. Der Tatverdächtige wurde durch zwei Zeugen (27- und 40-jähriger Mann) festgehalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. In dem Rucksack des Mannes fanden die Beamten Spraydosen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der mutmaßliche Sprayer wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

