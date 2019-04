POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Polizeidirektion Montabaur

Bornich, L338: Gegen 14:15 Uhr kam eine 62jährige Autofahrerin aus der VG Loreley aus bisher ungeklärter Ursache auf einem geraden Teilstück nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen der Alleebäume. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass die schwer verletzte Fahrerin durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden musste. Andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall nicht beeinträchtigt. Bislang sind keine direkten Unfallzeugen bekannt. Hinweise zum direkten Unfallgeschehen bitte an die Polizei in St. Goarshausen: 06771/93270.

