Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger schlägt Autofahrerin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - An einer Parkhausausfahrt eines Supermarktes ist am Montagabend, 29.04.2019, ein fahrender Pkw durch eine Bierkiste beschädigt worden. Zeugen bemerkten den Mann mit seiner Kiste und sahen, wie er der Autofahrerin ins Gesicht schlug.

Eine 31-jährige Bielefelderin verließ gegen 22:00 Uhr mit ihrem Pkw das Parkhaus des Supermarktes an der Einmündung Artur-Ladebeck-Straße und Quellenhofweg. Sie gab gegenüber der Polizei an, mit geringer und angepasster Geschwindigkeit gefahren zu sein. Plötzlich stieß ihr ein Fußgänger mit seinem Kasten Bier an ihre Fahrerseite. Der Mann habe zuvor gestanden und die Bierkiste absichtlich gegen ihr Fahrzeug gestoßen. Als sie mit ihrem Mercedes C-Klasse anhielt, schlug ihr der Mann mit der flachen Hand ins Gesicht.

Der 49-jährige Bielefelder berichtete der Polizei, dass er von der Autofahrerin mit ihrem Mercedes geschnitten worden sei. Dabei sei seine Bierkiste an den Pkw gestoßen. Den Schlag ins Gesicht stritt er nicht ab und entschuldigte sich dafür. Wegen der Körperverletzung nahmen die gerufenen Streifenpolizisten eine Anzeige auf. Die Autofahrerin verzichtete vor Ort auf eine medizinische Versorgung. An ihrem Pkw befanden sich eine längere Delle und Kratzspuren oberhalb des hinteren linken Kotflügels. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell