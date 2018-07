POL-HH: 180705-2. Zwei Zuführungen nach Aufklärung von Diebstahlsdelikten (Elektrowerkzeuge)im Hamburger Stadtgebiet und Oststeinbek

Hamburg (ots) - Tatzeit: a) 22.05.2018, 04:28 Uhr, b) 28.06.2018, 06:15 Uhr Tatort: a) Hamburg-Rothenburgsort, Zollvereinsstraße b) Hamburg-Wandsbek, Am Stadtrand

Ermittlungen des LKA 162 führen zur Tataufklärung mehrerer KFZ-Aufbrüche im Hamburger Stadtgebiet und Oststeinbek und der Zuführung zweier Tatverdächtiger. Das für KFZ-Delikte in der Region zuständige LKA 162 führt die Ermittlungen.

a) Am frühen Morgen des 22.05.2018 entzog sich der Fahrer eines PKW Renault in Hamburg-Wandsbek durch Flucht einer Verkehrskontrolle. Kurz darauf wurde das Fahrzeug verlassen in der Zollvereinsstraße aufgefunden. Im PKW konnte diverses hochwertiges Werkzeug (u.a. Werkzeugkoffer, Baustaubsauger, Winkelschleifer) sichergestellt werden. Der PKW Renault wurde sichergestellt. Ermittlungen des für KFZ-Delikte der Region zuständige LKA (LKA 162) führten zur Identifizierung einem 31-jährigen montenegrinischen Tatverdächtigen und ergaben, dass die Gegenstände aus KFZ-Aufbrüchen stammten.

b) Über die Staatsanwaltschaft Hamburg wurde beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung einer 29-jährigen montenegrinischen Staatsangehörigen in Hamburg-Wandsbek erwirkt und am Morgen des 28.06.2018 vollstreckt. Hier konnten neben der Wohnungsinhaberin auch der 31-Jährige Tatverdächtige, ein 49-jähriger, montenegrinischer Staatsangehöriger und ein 36-jähriger Serbe angetroffen werden. Es konnte der Schlüssel des im Mai geflüchteten Renaults sowie weitere hochwertige Werkzeuge (u.a. Werkzeugkoffer, Bohrmaschinen, Flex sowie eine hochpreisige Kanalkamera, Wert ca. 40.000 EUR) sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass die sichergestellten Gegenstände aus mindestens sieben verschiedenen KFZ-Aufbrüchen stammen, die in der Nacht vor der Durchsuchung, überwiegend im östlichen Stadtgebiet und Oststeinbek begangen wurden. Auf Grund der Ermittlungsergebnisse wurden die beiden 36 und 49-jährigen Männer einem Haftrichter vorgeführt. Der 31-Jährige und die 29-Jährige wurden mangels Haftgründen wieder entlassen.

Die Ermittlungen des LKA dauern an.

