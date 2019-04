Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: In Schuppen eingebrochen; Bad Fallingbostel: Einbrecher gelangen in Praxen; Schneverdingen: Unfall: 12-Jähriger fährt bei Rotlicht über die Ampel

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.04.2019 Nr. 1

01.04 / In Schuppen eingebrochen

Munster: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in einen Schuppen an der Lippehner Straße ein und entwendeten einen Winkelschleifer und eine Kettensäge. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

02.04 / Einbrecher gelangen in Praxen

Bad Fallingbostel: Einbrecher gelangten am Dienstagabend auf bisher unbekannte Weise in ein Gebäude an der Vogteistraße. Vom Flur aus drangen sie in zwei Praxen ein und entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie einen Tablet-PC.

02.04 / Unfall: 12-Jähriger fährt bei Rotlicht über die Ampel

Schneverdingen: Im Bereich der Bedarfsampel an der Bahnhofstraße in Schneverdingen überquerte ein 12jähriger Junge mit seinem Fahrrad am Dienstag, gegen 15.15 Uhr bei Rot die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Pkw, bei dem sich der Junge leicht verletzte. Nach einer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort konnte er der hinzukommenden Mutter übergeben werden.

02.04 / Sachbeschädigung durch Fußballfans

Essel / A 7: Am Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr randalierten etwa 15 bis 20 Fußballfans aus Hamburg auf ihrem Heimweg vom Pokalspiel in Paderborn an der Raststätte Allertal-Ost. Zeugen gaben an, dass sie eine Kasse herumschmissen sowie einen Schaukasten und weitere Dinge beschädigt hätten. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die Fans bereits in ihre Reisebusse begeben und die Raststätte verlassen. Ein Bus konnte an der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, der andere im Hamburger Bereich angehalten, kontrolliert und die Personalien der Insassen der beiden Busse festgestellt werden. Der Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell