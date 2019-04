POL-HK: Walsrode: Polizist nimmt in Freizeit Einbrecher fest

Polizeiinspektion Heidekreis

Walsrode: Ein Polizeibeamter aus Walsrode nahm am heutigen Dienstagvormittag, gegen 10.00 Uhr in seiner Freizeit einen Einbrecher fest. Der 61jährige Täter aus Soltau war von dem Zeugen dabei beobachtet worden, als er an der Stormstraße über die geöffnete Terrassentür in das Haus der Nachbarin, die im Garten arbeitete, einschlich. Der Zeuge stellte den Täter im Haus, woraufhin der Mann die Flucht ergriff.

Der 36jährige Polizeibeamte kam von einem privaten Termin und war mit seinem Auto auf dem Weg nach Hause, als ihm zwei Personen entgegengelaufen kamen. Die erste Person hätte - der Berufserfahrung folgend - jemand sein können, der etwas zu verbergen hatte. Die in einem Abstand folgende zweite Person wirkte gut situiert. Das Geschehen führte dazu, dass er den vermeintlichen Verfolger fragte, ob alles in Ordnung sei. Als dieser antwortete, dass es sich bei der vor ihm laufenden Person um einen Einbrecher handelte, wendete der Polizeibeamte und verfolgte den Täter. Dieser flüchtete auf ein Grundstück und entwendete ein Fahrrad, um sich dem Zugriff zu entziehen. Als er merkte, dass er auch auf diese Weise seinen Verfolger nicht abschütteln konnte, entledigte er sich des Fahrrads und flüchtete zu Fuß. Auf einem Hof war die Flucht zu Ende. Der Beamte hatte ihn eingeholt, gestellt und festgenommen. Anschließend traf auch der Verfolger ein. Gemeinsam übergaben sie den Einbrecher den im Dienst befindlichen Kollegen. Der Soltauer muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

