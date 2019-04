Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zum Chemikalienfund in Preußisch Oldendorf-Börninghausen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Minden / Preußisch Oldendorf - Das Polizeipräsidium Bielefeld übernahm am Montagmorgen, den 29.04.2019, mit einem Ermittlerteam aus Kriminalbeamten und Experten des LKA die Untersuchungen zu einem Chemikalienfund in der Ravensberger Straße in Preußisch Oldendorf.

Bei einem Brand in einer Lagerhalle am Sonntag, den 28.04.2019, entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eine erhebliche Menge an Chemikalien. In der Halle an der Ravensberger Straße hatten Unbekannte mehrere Behältnisse mit chemischen Stoffen sowie Gasflaschen gelagert. Art und Menge der Chemikalien sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen geht keine Gefahr von den aufgefundenen Stoffen für die Bevölkerung aus. Die Polizei hat den Raum abgesperrt und die Halle sowie die darin befindlichen Stoffe sichergestellt. Das Polizeipräsidium Bielefeld hat zur Aufklärung des Falls ein Ermittlungsteam gegründet, das aus Beamten der Bielefelder Kriminalpolizei und Experten des Landeskriminalamtes besteht. Sie nehmen den Tatort auf und führen eine fundierte Spurensicherung durch. Ob ein Fahrzeugbrand, der sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes ereignet hat, im Zusammenhang mit den aufgefunden Chemikalien steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Untersuchung der Stoffe ist noch nicht abgeschlossen und wird voraussichtlich noch einige Tage andauern. Aus diesem Grund können derzeit keine weiteren Auskünfte bezüglich einer etwaigen Verwendung der Chemikalien erteilt werden. Nach ersten Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Drogenlabor handeln könnte. Daher hat das dafür zuständige Polizeipräsidium Bielefeld die Ermittlungen übernommen.

