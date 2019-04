Polizei Bielefeld

POL-BI: Oldtimer gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - In der Nacht zu Sonntag, 28.04.2019, haben Autodiebe einen VW Käfer aus dem Baujahr 1966 in Quelle gestohlen.

Der schwarze VW war vor einem Wohnhaus an der Magdalenenstraße - in Nähe des Kreisverkehrs an der Carl-Severing-Straße - abgestellt. Der Käfer wurde zuletzt am Sonntag gegen 01:30 Uhr gesehen. Gegen 08:15 Uhr stand der Pkw nicht mehr an seinem Abstellort. Die 49-jährige Eigentümerin aus Enger bezifferte den Wert des gestohlenen VW Käfer mit circa 20.000 Euro. Der Oldtimer war in einem gepflegten Zustand, hatte Chromfelgen und trug Herforder Kennzeichen.

Hinweise bittet unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

