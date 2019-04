Polizei Bielefeld

POL-BI: Einrichtungsgegenstände in Bielefelder Lokal gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Cafe- und Gastronomiebetrieb sind am Samstagabend, 27.04.2019, in Nähe des Kesselbrinks bei laufenden Betrieb diverse Accessoires, wie Lampen und ein Seifenspender, entwendet worden.

Während der Öffnungszeiten des Lokals an der Wilhelmstraße haben unbekannte Diebe in einem Behinderten-WC-Raum Teile der Einrichtung demontiert. Die Geschäftsführerin grenzte den Tatzeitraum zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr ein.

Offenbar haben der oder die Diebe eine Wandleuchte, einen Bewegungsmelder, eine Notleuchte und einen elektrisch betriebenen Seifenspender fachmännisch abgebaut. Spuren von einer Gewaltanwendung waren nicht erkennbar. Das Unternehmen schätzt den eingetretenen Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

