POL-DN: Einbrüche am Wochenende

Am Wochenende kam es zu drei Einbrüchen in Geschäfte. Zweimal blieb es beim Versuch.

In einen Handyladen in der Josef-Schregel-Straße in Düren brach ein Unbekannter am Sonntag um 04:15 Uhr ein. Er hebelte die Eingangstür auf und öffnete im Inneren des Geschäfts zunächst die Kasse, woraus er Bargeld entwendete. Außerdem steckte der Täter eine größere Anzahl an hochwertigen Kopfhörern ein. Besonders schamlos: auch eine Spendendose nahm er mit. Um 04:30 Uhr verließ er den Laden wieder.

Im Grüngürtel in Düren wurde am Montag gegen 03:00 Uhr die Scheibe eines Kiosks eingeworfen. Ein Zeuge, der das kaputte Fenster bemerkte hatte, verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten gab er an, gesehen zu haben, wie sich ein Mann in Richtung Freiheitsstraße vom Tatort entfernt habe. Diesen beschreibt er als schlank, etwa 184 cm groß, bekleidet mit einer hellen Hose und einem beigen Oberteil. Die Scheibe wurde mit einem Backsteinstein und einem Bakenfuß eingeworfen. Beides wurde möglicherweise zuvor von einer nahegelegenen Baustelle entwendet. Ins Objekt gelangte der Einbrecher augenscheinlich nicht.

Bei einer Nahbereichsfahndung rund um den Tatort konnte ein 31-jähriger Dürener angetroffen werden, der sich hinter einem Auto versteckte. Er hatte mehrere Meter Elektrokabel und Werkzeug dabei und gab auf Nachfrage der Polizisten zu, dass er diese Dinge soeben aus einem Garten geklaut habe. Deshalb habe er sich vor den Beamten versteckt. Mit dem versuchten Einbruch im Kiosk habe er nichts zu tun.

In der Zeit von Sonntag, 23:00 Uhr, bis Montag, 06:15 Uhr, war eine Gaststätte in der Großen Rurstraße in Jülich das Ziel von Einbrechern. Hier versuchten die Unbekannten, über den Flur des angrenzenden Wohnhauses gewaltsam ins Restaurant zu gelangen. Sie beschädigten das Zylinderschloss einer Stahltür, diese hielt allerdings stand. Der Einbruch fiel auf, weil sich die Tür nicht mehr öffnen ließ.

In allen Fällen wurden die Spuren gesichert und die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

