Polizei Düren

POL-DN: Zwei Personen nach Flaschenwurf verletzt

Düren (ots)

Nach einem Treffen ehemaliger Mitschüler kam es am frühen Sonntagmorgen im evangelischen Gemeindezentrum zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei 19-Jährige aus Düren und Hürtgenwald blutende Kopfverletzungen erlitten.

Zu dem Treffen der Mitschüler erschienen auch fünf junge Männer, die von der Freundin einer Teilnehmerin des Treffens mitgebracht worden waren. Im Verlauf der Veranstaltung pöbelten diese Männer zuerst nur herum. Gegen 04:15 Uhr eskalierte die Situation, als einer der jungen Männer eine Bierflasche warf und damit den 19-jährigen Dürener am Kopf traf. Dieser erlitt dadurch eine stark blutende Platzwunde am Kopf. Der junge Mann aus Hürtgenwald zog sich ebenfalls eine stark blutende Wunde und vermutlich eine Nasenfraktur zu. Beide mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Aufgrund der Alkoholisierung aller betroffener Personen dauern die Ermittlungen zu den Verursachern der Verletzungen derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell