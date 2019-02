Polizei Düren

POL-DN: Erst Rechnung nicht bezahlt - dann Polizisten bedroht

Düren (ots)

Wegen einer nicht bezahlten Taxi-Rechnung wurden Beamte der Polizeiwache Düren am Donnerstagabend in die Josef-Schregel-Straße gerufen.

Gegen 22:45 Uhr hatte sich ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Nideggen von der Jülicher Innenstadt aus mit einem Taxi in die Josef-Schregel-Straße fahren lassen. Dort angekommen stieg der Mann aus, ohne den fälligen Fahrpreis zu bezahlen. Der Taxifahrer versuchte noch, den Fahrgast aufzuhalten. Dieser riss sich jedoch los, betrat eine Gaststätte und schloss sich dort in einem Toilettenraum ein. Als die hinzugerufenen Beamten dort eintrafen, hatte der 29-Jährige bereits einen Spiegel im Toilettenbereich zerstört. Nach mehrmaliger Aufforderung öffnete er die Tür. In der Hand hielt er dabei eine größere Spiegelscherbe. Mit dieser bedrohte er die beiden Beamten und ging auf sie zu. Die Polizeibeamten setzten Pfefferspray ein, woraufhin der Mann die Scherbe fallen ließ. Er wurde zu Boden gebracht und dort fixiert. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht, wo er die nächsten Stunden in einer Zelle verbrachte. Ein hinzugerufener Arzt entnahm ihm eine Blutprobe und bescheinigte die Gewahrsamsfähigkeit. Ein Strafverfahren wegen Betruges zum Nachteil des Taxifahrers, Sachbeschädigung sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

