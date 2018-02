POL-F: 180228 - 0209 Frankfurt-Griesheim: Drogendealer versucht zu flüchten

Frankfurt (ots) - (ka) Am Dienstagabend versuchte ein 34-jähriger Drogenhändler vergebens in der Mainzer Landstraße vor der Polizei zu flüchten.

Die Beamten wollten den Mann, gegen 23.30 Uhr, in der Straßenbahn der Linie 11 an der Haltestelle Waldschulstraße kontrollieren. Als er diese sah, rannte der Mann aus der Bahn und versuchte zu flüchten. Den Polizeibeamten gelang es aber ihn zu stellen und festzunehmen. Bei seiner Festnahme wehrte sich der 34-Jährige so vehement, dass er einen Polizisten leicht verletzte. Bei der Durchsuchung wurde deutlich, warum er abhauen wollte. Er hatte über 30 Gramm Kokain und mehrere hundert Euro Bargeld einstecken. Bei der anschließend angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten keine weiteren Drogen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Handels mit Drogen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell