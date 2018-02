POL-F: 180227 - 207 Frankfurt-Gutleutviertel: Polizei nimmt Dieb fest

Frankfurt (ots) - (em) Gestern (26.02.2018) konnte die Frankfurter Polizei dank eines Zeugen einen 33-jährigen Dieb festnehmen.

Der 33-Jährige hat sich gegen 11.50 Uhr Zugang zu einem Bürogebäude in der Gutleutstraße verschafft. Dort entwendete er aus einem Büro das Portemonnaie einer 28-jährigen Frau. Als der Täter sich damit aus dem Staub machen wollte, hielt ihn ein 36-jähriger Zeuge auf und alarmierte die Polizei. Diese nahm ihn sofort fest. Im Zuge der Durchsuchung fanden die Beamten neben der Geldbörse unter anderem eine Goldkette bei dem mutmaßlichen Täter auf. Doch damit nicht genug. Zudem hatte er 0,25 Gramm Marihuana bei sich.

Die Gegenstände sowie das Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

