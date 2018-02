POL-F: 180227 - 206 Frankfurt-Bornheim: Mann überfällt Drogerie

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Abend (26.02.2018) überfiel ein unbekannter Mann in der Valentin-Senger-Straße eine Drogerie und erbeutete mehrere hundert Euro.

Kurz vor Ladenschluss, gegen 19.55 Uhr, betrat der Unbekannte die Filiale und bedrohte zwei Kassiererinnen mit einem Messer. Er verlangte die Herausgabe des Kasseninhalts sowie Bargeld aus dem Tresor. Eine der beiden Mitarbeiterinnen händigte ihm das Bargeld aus der Kasse aus. Da beide Frauen keinen Zugriff zu dem Tresor hatten, zog der Täter mit den wenigen hundert Euro aus der Kasse von dannen.

Der Täter soll männlich, etwa 165 cm groß und circa 30 Jahre alt sein. Er sei schlank gewesen und habe ein deutsches Erscheinungsbild gehabt. Zudem habe er einen roten Bart gehabt und sei ungepflegt gewesen. Bekleidet sei er mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer grauen Jogginghose gewesen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell