POL-F: 180227 - 203 Frankfurt-Nordend: Pkw ausgebrannt

Frankfurt (ots) - (fue) Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Montag, den 26. Februar 2018, gegen 09.55 Uhr, in der Günthersburgallee zu einem Fahrzeugbrand. Ein in Höhe Hausnummer 83 geparkter Audi A2 fing Feuer und brannte aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 2.000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

