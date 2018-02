POL-F: 180227 - 202 Frankfurt-Preungesheim: Festnahme eines Drogenhändlers

Frankfurt (ots) - (mc) Am 26. Februar 2018 nahmen Zivilfahnder der Direktion Nord und Beamte des 12. Polizeireviers in der Jaspertstraße einen Dealer in seiner Wohnung fest.

Ermittlungshinweise brachten die Polzisten auf die Spur eines 25-jährigen Mannes aus Preungesheim, der mutmaßlich aus seiner Wohnung heraus mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll. Mithilfe eines Durchsuchungsbeschlusses drangen die Beamten am Montagabend gegen 19:45 Uhr in die Wohnung ein und verhafteten den Rauschgifthändler.

Während der Durchsuchung beschlagnahmten sie rund 693g Haschisch, 100g Marihuana, 16g Kokain, 190g Streckmittel, 102 Cannabissamen, 14 Ampullen Testosteron, eine Kokainpresse und diverse andere Utensilien zur professionellen Veräußerung von Drogen. Darüber hinaus wurden auch Waffen sichergestellt, darunter drei Schlagstöcke, ein Samuraischwert und ein verbotener Elektroschocker.

Im Laufe des heutigen Tages wird durch einen Haftrichter geprüft, ob der mutmaßliche Dealer in Untersuchungshaft geht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell