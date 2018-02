POL-F: 180226 - 201 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 19-Jähriger mit Drogen erwischt

Frankfurt (ots) - (ka) Am Sonntagmittag kontrollierten Polizisten einen jungen Mann im Bahnhofsviertel und fanden bei ihm eine größere Menge Drogen. Außerdem hielt sich der Mann illegal in Deutschland auf.

Gegen 12.00 Uhr überprüften die Beamten der REE (Regionale Einsatz- und Ermittlungseinheit) den 19-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden sie zehn Gramm Heroin und knapp sechs Gramm Crack. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und bei dem jungen Mann klickten die Handschellen.

Er muss sich neben der Anzeige wegen des Drogenbesitzes auch wegen seines illegalen Aufenthalts verantworten und wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell